ЗАМАНА - Газовики Дагестана навестили ветеранов Махачкалы в преддверии Дня Победы

Газовики Дагестана навестили ветеранов Махачкалы в преддверии Дня Победы

Автор
09 мая, 2023. Вторник 03:50
|||
Газовики Дагестана навестили ветеранов Махачкалы в преддверии Дня Победы

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов, руководство и сотрудники газораспределительных организаций республики, а также профсоюзы навестили восемь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.

Газовики Дагестана навестили ветеранов Махачкалы в преддверии Дня Победы

Среди ветеранов, получивших поздравления с предшествующим праздником 9 мая, – Гаджи Инчилов, Ильяс Казиахмедов, Валентина Оверина, Магомед Кудаев, Виктор Хрисанов, Галина Рейзова, Алиханич Арабов, Юрий Петрухин.

Кроме того, газовыми компаниями заблаговременно были проведены работы по техническому обслуживанию мемориалов «Вечный огонь». Они ответственны за 15 вечных огней, расположенных в городах и районах республики. Для того, чтобы огонь бесперебойно работал, газовики проводят обследование подводящих газопроводов, проверяют исправность горения, проводят покраску звезды.

В домах, где живут ветераны, проводится бесплатное техническое обслуживание газового оборудования во избежание неисправности и утечек газа. В связи с тем, что пожилым людям сложно уследить за исправностью оборудования и своевременно отреагировать на поломку, ответственность за проверку берут на себя технические службы газораспределительных компаний.

Завершающим этапом мероприятий для газовиков является массовое посещение Парада Победы и возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top