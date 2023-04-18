ДТП случилось на 9 километре автомобильной дороги «Шамилькала — Временный», в Унцукульском районе. 20-летний мужчина из Буйнакского района, находясь за рулем «LADA Priora», не справился с управлением и осуществил наезд на бетонное ограждение.
«В результате аварии пассажир «LADA Priora», 22-летний парень, умер на месте трагедии. Водитель и 3 пассажиров автомобиля доставлены в больницу с травмами различного уровня тяжести», — проинформировало МВД.
По этому инциденту собран материал для принятия процессуального решения.