В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие

Один человек скончался и 4 получили травмы в аварии в Унцукульском районе, информирует МВД республики.

ДТП случилось на 9 километре автомобильной дороги «Шамилькала — Временный», в Унцукульском районе. 20-летний мужчина из Буйнакского района, находясь за рулем «LADA Priora», не справился с управлением и осуществил наезд на бетонное ограждение.

«В результате аварии пассажир «LADA Priora», 22-летний парень, умер на месте трагедии. Водитель и 3 пассажиров автомобиля доставлены в больницу с травмами различного уровня тяжести», — проинформировало МВД.

По этому инциденту собран материал для принятия процессуального решения.