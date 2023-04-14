Директора дагестанской школы-интерната подозревают в краже более 1 млн рублей

Дагестанские следователи завели уголовное дело в отношении руководителя ГКОУ РД «Курминская средняя школа-интернат» по подозрению в мошенничестве, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Как показало следствие, в период с 2017 по 2021 год подозреваемый давал указания работникам школы-интерната каждый месяц переводить через мобильное приложение банка ему на счет бюджетные денежные средства, начисляемые за дополнительные часы (кружки) работы в учебном заведении. По факту кружки педагогами в полном объеме не осуществлялись.

За озвученный период подозреваемый украл и потратил на свои личные нужды более 1 миллиона рублей.

Ведомство уточняет, что в данный момент принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного Минобрнауки региона.