ЗАМАНА - Следственный Комитет проверит сведения о невыплате зарплаты сотрудникам частной школы в Махачкале

Следственный Комитет проверит сведения о невыплате зарплаты сотрудникам частной школы в Махачкале

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13 апреля, 2023. Четверг 13:46
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Следственный Комитет проверит сведения о невыплате зарплаты сотрудникам частной школы в Махачкале

Махачкалинские следователи выясняют причины задержки заработной платы педагогам в одной из частных школ, информирует пресс-служба СК республики.

Следственный Комитет проверит сведения о невыплате зарплаты сотрудникам частной школы в Махачкале

Проверка началась после сведений в СМИ о том, что учителя дольше 3-х месяцев не получали зарплату.

По результатам проверки, нацеленной на выяснение причин и обстоятельств данных событий, будет приниматься процессуальное решение, уточняет ведомство.

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