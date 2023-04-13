Проверка началась после сведений в СМИ о том, что учителя дольше 3-х месяцев не получали зарплату.
По результатам проверки, нацеленной на выяснение причин и обстоятельств данных событий, будет приниматься процессуальное решение, уточняет ведомство.
Махачкалинские следователи выясняют причины задержки заработной платы педагогам в одной из частных школ, информирует пресс-служба СК республики.
Проверка началась после сведений в СМИ о том, что учителя дольше 3-х месяцев не получали зарплату.
По результатам проверки, нацеленной на выяснение причин и обстоятельств данных событий, будет приниматься процессуальное решение, уточняет ведомство.
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