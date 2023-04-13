Следственный Комитет проверит сведения о невыплате зарплаты сотрудникам частной школы в Махачкале

Махачкалинские следователи выясняют причины задержки заработной платы педагогам в одной из частных школ, информирует пресс-служба СК республики.

Проверка началась после сведений в СМИ о том, что учителя дольше 3-х месяцев не получали зарплату.

По результатам проверки, нацеленной на выяснение причин и обстоятельств данных событий, будет приниматься процессуальное решение, уточняет ведомство.