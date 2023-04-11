В Унцукульском районе директор районного центра занятости получил 2 года за мошенничество

Суд приговорил к 2-м годам колонии руководителя центра занятости населения в Унцукульском районе Дагестана, предъявив обвинение в мошенничестве при получении выплат, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ Следственного комитета России по республике.

Как показало следствие, в конце лета 2020 года руководитель центра изготовил приказы об увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице, после чего выпустил официальные документы — ведомости на уроженцев сел Балахани и Унцукуль, куда вписал заведомо ложные данные о получателях пособий, которые фактически жителями озвученных выше сел не являлись.

Получив на основании данных документов более 1 170 000 рублей, участник дела проставил в ведомости подписи от имени граждан — получателей пособий, тем самым проводя ложную выдачу денежных средств на социальные выплаты, а все денежные средства присвоил себе.