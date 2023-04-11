ЗАМАНА - В Унцукульском районе директор районного центра занятости получил 2 года за мошенничество

В Унцукульском районе директор районного центра занятости получил 2 года за мошенничество

Автор
11 апреля, 2023. Вторник 09:24
|||
В Унцукульском районе директор районного центра занятости получил 2 года за мошенничество

Суд приговорил к 2-м годам колонии руководителя центра занятости населения в Унцукульском районе Дагестана, предъявив обвинение в мошенничестве при получении выплат, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ Следственного комитета России по республике.

В Унцукульском районе директор районного центра занятости получил 2 года за мошенничество

Как показало следствие, в конце лета 2020 года руководитель центра изготовил приказы об увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице, после чего выпустил официальные документы — ведомости на уроженцев сел Балахани и Унцукуль, куда вписал заведомо ложные данные о получателях пособий, которые фактически жителями озвученных выше сел не являлись.

Получив на основании данных документов более 1 170 000 рублей, участник дела проставил в ведомости подписи от имени граждан — получателей пособий, тем самым проводя ложную выдачу денежных средств на социальные выплаты, а все денежные средства присвоил себе.

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top