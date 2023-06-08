Премьер-министр Дагестана призвал жителей ставить недвижимость на учет

На собрании дагестанского руководства под председательством главы кабинета министров региона Абдулмуслима Абдулмуслимова с докладом о нанесенном ущербе и принимаемым мерам по оказанию помощи жителям шести горных районов субъекта (Акушинский, Гергебильский, Гумбетовский, Левашинский, Унцукульский, Гунибский) выступил начальник МЧС по Дагестану Нариман Казимагомедов.

Казимагомедов проинформировал, что в результате сильных дождей в регионе нарушилось энергоснабжение в 60 населённых пунктах с населением более 46 тысяч человек, автодороги регионального, межмуниципального и местного значения получили повреждения и разрушения с кратковременной остановкой движения транспорта.

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