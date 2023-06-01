ЗАМАНА - Заур Аскендеров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей

Заур Аскендеров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей

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01 июня, 2023. Четверг 13:28
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Заур Аскендеров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей

 Председатель республиканского парламента Заур Аскендеров поздравил дагестанцев с Международным днем защиты детей.

Заур Аскендеров поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей

«Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!                    

Это теплый и веселый праздник детства. Для родителей и всех, кто активно участвует в жизни детей, охраняя их здоровье и занимаясь воспитанием, самым важным было и остается стремление вырастить юное поколение счастливым и достойным звания гражданина России. Нас, взрослых, волнует, как сложится жизнь и судьба каждого ребенка, ведь дети – это наше будущее.

Главная цель общества и государства – сделать так, чтобы они имели возможность получить хорошее образование, найти свое место в жизни и реализовать свои таланты и способности.

Особого внимания, заботы и чуткости требуют дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, потерявшие родных и близких в ходе специальной военной операции. 

Мы должны обеспечить юным дагестанцам условия для того, чтобы в будущем они смогли честно трудиться на благо своего Отечества, любить землю предков и достойно представлять свою великую державу.

Счастливые дети – главное в жизни взрослых! Хочу пожелать юным дагестанцам здоровья, хороших знаний, веселых летних каникул, новых друзей и массу ярких встреч и впечатлений, а взрослым – терпения и уверенности в своих силах. 

Мира вам, радости и добра!» – говорится в поздравлении.

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