Жительница Кизилюрта Эльмира Магомедова обратилась к нему с просьбой о содействии в благоустройстве детской дворовой площадки на придомовой территории жилого дома № 43 по проспекту Имама Шамиля

По ее словам, двор находится в «плачевном» состоянии, отсутствует дорожное покрытие и не выносится мусор. Глава кабмина поручил обеспечить регулярный вывоз мусора и включить площадку в программу «Комфортная городская среда» для благоустройства территории. Также заявительнице обещано постоянное содействие в решении проблем, касающихся города, со стороны главы Кизилюрта Магомеда Магомедова.

Депутат Хасавюртовского районного собрания от села Теречное Магомед Разаков обратился к Председателю Правительства РД от имени избирателей и жителей сёл Советское, Первомайское, Теречное, Акбулатюрт, Октябрьское, Дзержинское и Ингурдах, в которых существует острая нехватка поливной воды для ведения личных подсобных хозяйств.

Премьер-министр поручил ФГБУ «Управление Дагмелиолводхоз» Залкипу Курбанову выехать в Хасавюртовский район, изучить ситуацию с поливной водой, выработать решение и к концу 2024 года обеспечить 15 тысяч жителей указанных населенных пунктов качественным водоснабжением для сельскохозяйственных нужд.

Интересы и проблемы населения Акушинского района представил на приеме граждан житель муниципалитета Закарья Хаттаев. Он попросил Абдулмуслима Абдулмуслимова оказать содействие в проведении капитального ремонта автомобильной дороги Цугни – Кассагумахи – Карбучимахи км 16 – км 28.

«Дело в том, что на автодороге «Цугни - Кассагумахи - Карбучимахи» протяженностью 28 км, из которых были 16 км отремонтированы в 2020-2022 гг., за что огромная благодарность

Руководству РД и Минтранс РД. Но оставшиеся 12 км дороги, от села Кассагумахи Акушинского района до села Карбучимахи Дахадаевского района, находится в очень плохом состоянии.

Последний раз ремонт был проведен 30 лет назад на средства инвестора, сейчас дорога пришла в негодность, нет дорожной одежды, водопропускных сооружений. Абдулмуслим Мухудинович, убедительно просим вас оказать содействовать», - обратился он к премьеру.

Премьер-министр Дагестана сообщил заявителю, что Минтрансом республики запланирован ремонт на данном дорожном объекте в 2024 году. В целом было отмечено, что Акушинский район за последние 3 года получил более 700 млн рублей на ремонт и строительство дорог республиканского значения, что говорит о внимании республиканской власти к муниципалитету.

Выслушав проблемы каждого, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что решение озвученных вопросов он будет контролировать лично и дал соответствующие поручения руководителям профильных министерств и ведомств.