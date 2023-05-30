ЗАМАНА - Юрий Левицкий поучаствовал в заседании оперштаба

Юрий Левицкий поучаствовал в заседании оперштаба

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30 мая, 2023. Вторник 09:48
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Юрий Левицкий поучаствовал в заседании оперштаба

В понедельник, 29 мая, Первый заместитель Председателя НС Дагестана Юрий Левицкий поучаствовал в собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана под руководством Сергея Меликова.  

Юрий Левицкий поучаствовал в заседании оперштаба

Собравшиеся обсудили на совещании следующие вопросы: организацию мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, летнего отдыха в детских лагерях и старт туристического сезона в регионе. По окончании собрания Юрий Левицкий также дал задание профильным комитетам принять активное участие в мероприятиях по реализации рассмотренных вопросов.

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