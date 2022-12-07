ЗАМАНА - Юрий Чайка вручил дагестанской семье Орден «Родительская слава»

Юрий Чайка вручил дагестанской семье Орден «Родительская слава»

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07 декабря, 2022. Среда 08:11
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Юрий Чайка вручил дагестанской семье Орден «Родительская слава»

В ходе рабочего визита в Дагестан полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка встретился с многодетной семьей Курбановых из села Первомайское Каякентского района.

Юрий Чайка вручил дагестанской семье Орден «Родительская слава»

В рамках встречи он вручил семье высшую награду - Орден «Родительская слава», ежегодно выдающийся нескольким семьям из разных субъектов страны, которые родили 7 и более детей.

Стоит заметить, что в прошлом семья Курбановых в полном составе участвовала в прямом эфире с президентом России Владимиром Путиным, в процессе которого он лично поблагодарил родителей за осознанный выбор в пользу большой и дружной семьи.

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