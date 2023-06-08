Дагестанский штаб «#МыВместе» расскажет о военной службе по контракту

Штаб взаимопомощи «#МыВместе» по Дагестану дал старт информационно-разъяснительной работе для граждан республики, заинтересованных в военной службе по контракту, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.

Жителям расскажут об условиях поступления на военную службу по контракту в нынешнем году, требованиях, а также о числе денежных выплат и льготах для контрактников.

В общественных местах (парках, площадях, торговых центрах) будут установлены мобильные информационные пункты, где добровольцы ответят на все вопросы жителей и предоставят им информационные буклеты.

Консультацию можно получить по контактам «горячей линии» «#Мывместе»: 8-989-891-92-92. В Дагестане также функционирует пункт отбора для поступления на военную службу по контракту, куда можно позвонить по телефону: 8-989-484-69-95.

Для удобства жителей Минмолодежи региона разработало специальный сайт, где опубликованы необходимые сведения о военной службе по контракту.