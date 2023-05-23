В рамках своего выступления Ризван Голоев выразил благодарность учителям и родителям за их труд и вклад в воспитание подрастающего поколения.
«В школе мы учимся овладевать знаниями, трудиться и дружить. Каждый из нас с ностальгией вспоминает школьные годы, учителей и одноклассников. Впереди у вас – начало нового этапа в жизни. Верьте в свои силы, ставьте себе достойные цели и достигайте их! Мы верим, что вы найдете правильную дорогу и привнесете много нового, интересного в жизнь города», – сказал он.
Мероприятия в гимназии начались с исполнения Гимна России, а затем программу продолжили выступления учеников, а старшеклассники станцевали вальс.
В пресс-службе также отметили, что последний звонок в Хасавюрте прозвучал для 324 одиннадцатиклассников и 2096 девятиклассников.