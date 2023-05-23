ЗАМАНА - ДГУ проводит курсы повышения квалификации по межнациональным отношениям в России

ДГУ проводит курсы повышения квалификации по межнациональным отношениям в России

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23 мая, 2023. Вторник 11:10
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ДГУ проводит курсы повышения квалификации по межнациональным отношениям в России

Координационный центр ДГУ приступил к реализации программы курса повышения квалификации по направлению «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

ДГУ проводит курсы повышения квалификации по межнациональным отношениям в России

Курсы подготовлены для сотрудников органов государственной и муниципальной власти, профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава, деятельность которых связана с межнациональными и межконфессиональными отношениями.

О становлении Российской государственности и истоках национальной идентичности в первый день занятий рассказала кандидат философских наук, доцент ДГУ Джамиля Гусенова.

Слушатели узнали об основных событиях в истории страны, об истоках возникновения Российской государственности, её ключевых исторических периодах, начиная с Древнерусского государства до наших дней. «Необходимо, помимо знаний об истории, уметь использовать исторические сведения для противодействия различным псевдоисторическим концепциям и культурным спекуляциям», – подчеркнула лектор.

С этническим, конфессиональным и языковым составом России слушателей ознакомила кандидат философских наук, доцент ДГУ Аният Абасова. Она отметила, что включение той или иной этнической группы в Единый перечень коренных народов основывалось на двух базовых принципах: численности и специфике хозяйства, и что впервые реальную численность зафиксировала только всеобщая перепись населения СССР 1926 года, которой было учтено 175 народов и 644 этнонима.

С лекцией «Традиционные ценности, обычаи и культура народов России как основа цивилизационного кода страны» выступила доктор философских наук, профессор Райганат Абакарова. Она рассказала о культурном многообразии и его правовом фундаменте, о традиционных ценностях, культурных традициях и религиозной терпимости и т. д.

В пресс-службе дополнили, что 25 слушателей, успешно прошедших курсы повышения квалификации, получат удостоверения государственного образца.

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