«Газпром межрегионгаз Махачкала» на своем сайте запустил интернет-приемную генерального директора

Сетевая приемная открыта для консолидации обращений потребителей газа республики. Отныне задать вопросы гендиректору корпорации можно напрямую. Оставить свои идеи и пожелания могут как потребители, так и специалисты компаний. Уточняют, что для удобства заявителей создан классификатор ключевых тем и вопросов: газификация и технологическое присоединение, расчеты за газ, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, производственная безопасность и многое другое.



