Сетевая приемная открыта для консолидации обращений потребителей газа республики. Отныне задать вопросы гендиректору корпорации можно напрямую. Оставить свои идеи и пожелания могут как потребители, так и специалисты компаний.
Уточняют, что для удобства заявителей создан классификатор ключевых тем и вопросов: газификация и технологическое присоединение, расчеты за газ, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, производственная безопасность и многое другое.
«Газпром межрегионгаз Махачкала» на своем сайте запустил интернет-приемную генерального директора
- Автор Дарья
- 22 мая, 2023. Понедельник 16:15
На официальном портале корпорации «Газпром межрегионгаз Махачкала» появилась сетевая приемная генерального директора республиканских филиалов Группы «Газпром межрегионгаз» Ризвана Мурадова, информирует пресс-служба организации.
Сетевая приемная открыта для консолидации обращений потребителей газа республики. Отныне задать вопросы гендиректору корпорации можно напрямую. Оставить свои идеи и пожелания могут как потребители, так и специалисты компаний.
Уточняют, что для удобства заявителей создан классификатор ключевых тем и вопросов: газификация и технологическое присоединение, расчеты за газ, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, производственная безопасность и многое другое.
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