Ведомство уточняет, что принять участие в розыгрыше могли все желающие, а победители выявлялись случайным образом, как в лотерее. В качестве призов своих животных предоставили следующие республиканские хозяйства: КФХ «Архар», КХ «Агрофирма «Чох», СПК «Аконит», СПК «Восток-2», СПК «Джурмут-1» и СПК «Знатные люди».
В Каспийске прошел розыгрыш сертификатов на живых баранов и кормовые добавки
- Автор Дарья
- 19 мая, 2023. Пятница 13:29
На XXIII Российской выставке племенных овец и коз прошел розыгрыш сертификатов на живых баранов и кормовые добавки, информирует Минсельхоз РД.
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