Дагестанская школьница стала победительницей Всероссийского конкурса «Школьная лига лекторов»

Финал конкурса состоялся во вторник, 16 мая. Дагестанка выступила с лекцией на тему «Малим гафну» («Учительница приехала»). В рамках своего выступления юная конкурсантка поведала о сложностях, с которыми столкнулись молодые педагоги, прибывшие из регионов России в горный Дагестан, дабы помочь народам региона построить новую жизнь, выучить русский язык и стать частью великого единого народа России.

Лауреатов наградили в столице страны на сцене Международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».