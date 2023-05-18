Деловой завтрак с экспертами состоялся в рамках форума НКО «Vектор раZвития»

На 3-й день форума некоммерческих организаций «Vектор раZвития» состоялся деловой завтрак, в котором поучаствовали представители органов госвласти и другие лица, например, блогеры. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана.

Выступая, министр Энрик Муслимов озвучил, что эта встреча проходит с целью выработки рекомендаций и идей для некоммерческого сектора, а также подведения предварительных итогов форума «Vектор раZвития».

Ведущими делового завтрака стали известные журналисты Ханжан Курбанов и Магомед Махатилов.

Объявляя итоги, выступающие заметили, что форум позволил участникам обсудить проекты, подумать над ошибками, поднять качество подаваемых на грантовые конкурсы материалов, а также получить актуальные сведения от федеральных специалистов.