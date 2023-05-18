Выступая, министр Энрик Муслимов озвучил, что эта встреча проходит с целью выработки рекомендаций и идей для некоммерческого сектора, а также подведения предварительных итогов форума «Vектор раZвития».
Ведущими делового завтрака стали известные журналисты Ханжан Курбанов и Магомед Махатилов.
Объявляя итоги, выступающие заметили, что форум позволил участникам обсудить проекты, подумать над ошибками, поднять качество подаваемых на грантовые конкурсы материалов, а также получить актуальные сведения от федеральных специалистов.