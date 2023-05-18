ЗАМАНА - Бывшего бухгалтера детского центра в Дагестане признали виновной в мошенничестве на 1,4 млн рублей

Бывшего бухгалтера детского центра в Дагестане признали виновной в мошенничестве на 1,4 млн рублей

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18 мая, 2023. Четверг 11:44
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Бывшего бухгалтера детского центра в Дагестане признали виновной в мошенничестве на 1,4 млн рублей

Судом признана виновной экс-главбух ГБОУ «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия» З. Магомедрасулова в мошенничестве, с использованием своего служебного положения, информирует пресс-служба Управления ФСБ по республике.

Бывшего бухгалтера детского центра в Дагестане признали виновной в мошенничестве на 1,4 млн рублей

Сообщается, что женщина подделала документы и нелегально оформила трудоустройство в центр двух граждан, а в период с начала осени 2016 года по апрель 2020 года начисляла им денежные средства, которые присвоила и использовала для личных потребностей.

Также, с начала 2019 по апрель 2020 года она подделала документы и нелегально начисляла себе зарплату свыше установленных норм. В результате своими противоправными действиями бывший бухгалтер причинила ущерб стране на сумму больше 1,4 миллиона рублей.

Женщина получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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