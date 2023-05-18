Минсельхозпрод Дагестана подписал договор об инновационном развитии мясного овцеводства

Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов, президент Национального фонда развития мясного скотоводства Андрей Журавлев и генеральный директор ООО «Биоинновации» Владимир Меньшенин. «В рамках соглашения стороны намерены разработать и реализовать программу по созданию в Дагестане не менее четырех племенных репродукторов по разведению мясных пород овец. В программе, рассчитанной на период с 2024 по 2029 год, будет прописано создание поместных гибридных стад на основе скрещивания дагестанских мясных пород овец с баранами специализированных мясных пород. Кроме того, планируется путем геномной селекции тиражировать полученный высокопродуктивный мелкий рогатый скот в хозяйствах республики», – пояснили в ведомстве. Комментируя подписанное соглашение, Зайдин Джамбулатов отметил, что его реализация позволит повысить рентабельность овцеводства в республике. «У нас будет возможность получать 30-40 ягнят в год от одного животного за счет использования эмбрионов. Также будет осуществляться калибровка животных по качеству мяса. В целом программа позволит круглый год обеспечивать мясным сырьем перерабатывающие предприятия», – объяснил ректор ДагГАУ. Андрей Журавлев заверил, что Национальный фонд развития мясного скотоводства имеет большой опыт создания племенных репродукторов в регионах. Новым геномным направлением организация занимается уже семь лет и добилась приживаемости более 70% эмбрионов.