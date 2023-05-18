Магомедали Абдуллаев: «Эдильбаевская порода овец – самая экономически выгодная»

Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Аконит» Хунзахского района Магомедали Абдуллаев представил на XXIII Российской выставке в г. Каспийске племенных овец и коз эдильбаевскую породу овец. В его хозяйство входит около 6 тысяч поголовий и 4 тысячи маточного поголовья.

Животновод отметил, что его СПК является первым кооперативом в республике, который занимается разведением данной породы. По его словам, эдильбаевские породы отличаются мясо-сальными качествами и грубой шерстью.

«Шерсть данной породы не настолько ценная. Преимущество заключается в количестве мяса, которое можно получить с одной туши. Эдильбаевская порода овец – самая экономически выгодная. Количество мяса ягненка с рождения и до двух с половиной месяцев может доходить до 20 кг. Даже порой возникает проблема, когда после наступления 4 месяцев вес ягненка переходит отметку 40 кг. Наш рынок на данный момент требует тушки весом до 20 кг. А вес взрослого эдильбаевского барана в среднем достигает 100-110 кг», – поделился овцевод.