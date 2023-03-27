Председатель Народного Собрания Дагестана поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

«Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!

Оставаясь верными славным боевым традициям, преданными своему долгу, вы всегда стоите на защите нашей Родины. Вы с честью, зачастую рискуя жизнью, решаете возложенные на вас важные задачи по обеспечению безопасности государства, охране правопорядка, законности и конституционного строя.

Труд сотрудников вашего ведомства требует большой самоотдачи и высокой ответственности. Поэтому в Управлении Росгвардии по Республике Дагестан служили и служат профессиональные, мужественные и верные своей присяге люди. Они сегодня достойно выполняют свой воинский и служебный долг и в зоне проведения специальной военной операции.

Cамые теплые слова признательности и уважения сегодня ветеранам Управления, которые передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам и задали им высокую планку служения Отечеству.

Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, боевого духа, непоколебимого мужества и больших успехов в выполнении ответственных служебных задач на благо Дагестана и России!» – говорится в поздравлении.