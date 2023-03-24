Корреспондент газеты "Замана" посетил "Поезд победы"

"Вчера я посетил удивительный музей на колёсах. На железнодорожных путях на северной стороне Махачкалинского вокзала стоял «Поезд Победы» — своеобразный музейно-выставочный проект. Много было желающих попасть на выставку, потому, наверное, решили пропускать небольшими группами в порядке живой очереди. Так оно, наверное, было сподручнее, чем пропускать по регистрации.

Я попал в нулевой вагон в группе студентов какого-то колледжа. В нулевом вагоне я познакомился с руководителем общественной организации «Волонтёры Победы» Магомедом Гусейхановым и администратором иммерсивной экспозиции и проекта «Поезд Победы» Сергеем Лукша. Магомед Гусейханович сказал мне, что организаторами своеобразной выставки являются «Волонтёры Победы», медиагруппа «Красный квадрат», ОАО «Российские железные дороги».

Сергей Лукша, отвечая на мои вопросы по поводу выставки, рассказал следующее: "движение «Поезда Победы» началось в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. Мы уже несколько раз пересекли нашу страну от Крыма до Владивостока, посетив около 200 городов в 17 регионах РФ. Были и в Белоруссии. Более полумиллиона человек посетили выставку и более миллиона ознакомились с экспозицией на ее площадках".

В «Поезде Победы» задействовано более четырех тысяч единиц оригинального реквизита и более 150 человеческих фигур…

Когда я спросил его, какая у них главная задача, он ответил: «Главная задача — посетить как можно больше городов».

Надо сказать, что к 17 часам 23 марта выставку посетили 2000 махачкалинцев. И когда я выходил из «Поезда,,.» на перрон, людской поток все шел и шел в сторону «Поезда...». Впереди еще 3 дня в Дербенте и 2 дня в Кизляре.

Да, интересная была выставка. Каждый вагон — отдельная история. В каждом вагоне показаны картины времён Великой Отечественной войны: утро начала войны, последние наши бойцы, защищающие Брестскую крепость; отправка солдат на фронт, госпитали и санитарные поезда, окопы и блиндажи с солдатами, атаки, концлагеря, картина Нюрнбергского процесса и еще многое и многое. А в наушниках приятный на слух голос молодой женщины, рассказывающей обо всём этом.

Идешь по поезду, и тебе кажется, будто ты в самом деле на той проклятой войне вместе с сидящими в вагоне солдатами.

Все они мне показались живыми, и я чуть было не поздоровался с одним из них еще в первом вагоне. Девушки из группы, в которой я шел, увидели это и похихикали. И ещё я чуть было книгу с полки в вагоне не схватил, намереваясь узнать, что тогда солдаты читали.

Вот действительно иммерсивность и ещё раз иммерсивность! Целый час я был в прошлом, на той войне. В настоящее меня вернула девушка-волонтёр, попросившая меня вернуть наушники, когда я выходил из вагона", — подробно рассказал корреспондент нашего издания.