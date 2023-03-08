ЗАМАНА - Заур Аскендеров поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

Заур Аскендеров поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

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08 марта, 2023. Среда 12:03
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Заур Аскендеров поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров поздравил женщин республики с Международным женским днем: 

Заур Аскендеров поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

«Дорогие женщины Дагестана!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

В этот день мы посвящаем вам всё свое внимание и выражаем бесконечную благодарность за то, что дарите нам жизнь, храните семейный очаг, воспитываете детей в лучших наших традициях, проявляете ежедневную искреннюю заботу о семье.

Во все времена вы являлись образцом доброты, великодушия, красоты и трудолюбия. Мы всегда радуемся вашим успехам и достижениям в профессиональной деятельности.

Велик вклад дагестанских женщин в развитие республики в самых разных областях, даже тех, которые являются традиционно мужскими. Среди вас – эффективные управленцы и лучшие педагоги, ученые, труженики и талантливые предприниматели. Наша история наполнена массой примеров, когда на ваши плечи ложились неженские заботы, и вы всегда с ними достойно справлялись.

Примите слова благодарности и уважения за труд, душевное тепло и неравнодушное отношение ко всему, что происходит вокруг нас.

Пусть вас всегда окружают близкие, любящие и понимающие люди, способные поддержать в нужную минуту.

Желаю вам здоровья, семейного благополучия, мира и счастья, чтобы жизнь была наполнена радостью, окружена вниманием дорогих и любящих вас людей!».

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