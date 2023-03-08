ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил дагестанок с Международным женским днем

Премьер-министр РД поздравил дагестанок с Международным женским днем

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08 марта, 2023. Среда 11:35
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Премьер-министр РД поздравил дагестанок с Международным женским днем

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин региона с Международным женским днем.

Премьер-министр РД поздравил дагестанок с Международным женским днем

«Дорогие дагестанки! Любимые матери, жёны, сестры и дочери!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!

В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости и терпению. Вы вдохновляете мужчин на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, спокойнее, добрее и счастливее. Именно благодаря вам остаются вечными и незыблемыми такие ценности, как любовь и верность, семья и домашний очаг.

Мы знаем, что современные женщины давно не ограничены семейными делами. Они доказали свою востребованность и успешность в различных профессиях.

Дагестанки вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие республики. Женщины трудятся врачами и педагогами, инженерами и строителями, учеными, артистами, руководителями крупных предприятий, общественных организаций, несут службу в правоохранительных структурах.

Отдельно хочу поблагодарить многодетных матерей и тех, кто взял на воспитание сирот, за доброту, великодушие, самоотверженность.

Милые женщины! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть все ваши мечты исполнятся», – говорится в поздравлении.

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