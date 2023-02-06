Более 5000 дагестанцев прошли обследование на онкологию во время Всемирного дня борьбы с раком

Каждый желающий мог пройти консультацию у онколога, лабораторные и инструментальные исследования, маммографию, ФЛГ, сдать кровь на онкомаркеры и так далее. «Рак – не приговор! Достаточно вовремя проходить профосмотры, и тогда даже при обнаружении опухоли на ранней стадии можно полностью вылечить пациента. Косвенными симптомами рака являются утомляемость, похудение, затруднение опорожнения кишечника и иные признаки. Будьте внимательными к себе и регулярно посещайте врача», – высказался онкохирург РОЦ Сулейман Рамалданов.