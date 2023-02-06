Каждый желающий мог пройти консультацию у онколога, лабораторные и инструментальные исследования, маммографию, ФЛГ, сдать кровь на онкомаркеры и так далее. «Рак – не приговор! Достаточно вовремя проходить профосмотры, и тогда даже при обнаружении опухоли на ранней стадии можно полностью вылечить пациента. Косвенными симптомами рака являются утомляемость, похудение, затруднение опорожнения кишечника и иные признаки. Будьте внимательными к себе и регулярно посещайте врача», – высказался онкохирург РОЦ Сулейман Рамалданов.
Более 5000 дагестанцев прошли обследование на онкологию во время Всемирного дня борьбы с раком
- Автор Дарья
- 06 февраля, 2023. Понедельник 03:10
В субботу, 4 февраля, все взрослые и детские поликлиники Дагестана провели День открытых дверей ко Всемирному дню борьбы с раком, информирует пресс-служба Минздрава региона.
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