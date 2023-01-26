Она также отметила, что ребёнок не ходит и поэтому нуждается в инвалидной коляске.
В ответ на свои обращения в различные инстанции, она слышала слово "нет".
Глава региона поручил Министру здравоохранения РД Татьяне Беляевой разобраться с данной проблемой в течение текущей недели, а заместителю Председателя Правительства РД Абдурахману Махмудову взять на контроль.
В свою очередь, от лица Кайтагской районной администрации, глава данного муниципалитета Алим Темирбулатов заверил, что Заире Сулеймановой также будет оказана необходимая помощь в приобретении нужных медикаментов.