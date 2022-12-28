На стендах будут размещены фотографии Героев, текстовый блок с информацией о подвиге, а также QR – код, пройдя по которому ребята смогут больше узнать об их жизни. Инициатором акции является ГБУ РД «ИКЦ». Мероприятия осуществляются в рамках реализации госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Дагестане». Как отмечают организаторы, акция нацелена на информационное противодействие распространению идеологии терроризма, увековеченье памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов, содействие патриотическому воспитанию юного поколения.
В школах Дагестана появятся информационные стенды о Героях России
- Автор Дарья
- 28 декабря, 2022. Среда 14:52
В 55 махачкалинских школах и 15 школах Каспийска появятся информационные стенды в рамках акции «Чтобы помнили».
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