В школах Дагестана появятся информационные стенды о Героях России

На стендах будут размещены фотографии Героев, текстовый блок с информацией о подвиге, а также QR – код, пройдя по которому ребята смогут больше узнать об их жизни. Инициатором акции является ГБУ РД «ИКЦ». Мероприятия осуществляются в рамках реализации госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Дагестане». Как отмечают организаторы, акция нацелена на информационное противодействие распространению идеологии терроризма, увековеченье памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов, содействие патриотическому воспитанию юного поколения.