Махачкалу и Стамбул свяжут дополнительные рейсы

Авиаперевозчик «Ираэро» с 30 октября нынешнего года открывает дополнительные регулярные рейсы, соединяющие Махачкалу и Стамбул, информирует пресс-служба махачкалинского аэропорта.

«На данный момент рейсы по этому пути авиакомпания проводит по понедельникам и четвергам, в ноябре вылеты участятся до 4 раз в неделю: по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на воздушных суднах Sukhoi Superjet 100. Полет длится 2 часа 40 минут», – заявляет пресс-служба.

Стоит заметить, что международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана – единственный в республике. Оттуда осуществляются внутренние полеты, например, в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто прямое авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.