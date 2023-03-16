Ученые: новая болезнь "пластикоз" не дает птицам переваривать пищу

У морских птиц появилась новая болезнь, которую окрестили «пластикозом». Из названия понятно, что она вызвана загрязнением океана микропластиком.

Эксперты выявили новую хворь у прибрежных птиц: в их желудках находится слишком много пластика. Микрочастицы полимеров обволакивают стенки желудка животных, мешают впитываться питательным веществам и не дают расти птенцам.

В пищеварительных органах многих птиц найдены большие кусочки пластика, которые способны занимать много места, а в итоге занять весь желудок. Переварить пластик почти невозможно, органы морских буревестников и чаек обрастают рубцами, что становится причиной фиброза.

Исследователь Алекс Бонд описал микропроцессы влияния пластика: его частицы повреждают железы в трубчатых органах, а ткани начинают терять свою структурную целостность. Из-за подобных преобразований морские птицы утрачивают возможность переварить пищу.