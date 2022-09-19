Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Эксперты осуществили серологическое исследование, то есть выявили число антител, среди жителей Каталонии через 6 месяцев после запуска кампании иммунизации. Они отслеживали уровень и тип антител против 5 вирусных антигенов — цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидному (N) белка и N-концевого фрагмента. В общем в анализе участвовало 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет. В результате были получены 3 ключевых вывода. Во-первых, у 36% болеющих, но невакцинированных людей, антитела не выявлялись почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет. Во-вторых, иммунизация генерировала заметно более высокие уровни антител у людей, которые ранее болели, по сравнению с теми, у кого в прошлом не было коронавируса; и что данные уровни тесно связывались с величиной ответа во время заболевания. В третьих, фактором, наиболее прочно связанным с уровнем антител, является следующий тип препарата: Spikevax компании Moderna, который создавал самые высокие уровни антител.

