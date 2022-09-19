ЗАМАНА - Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Автор
19 сентября, 2022. Понедельник 09:18
|||
Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19

Сотрудники Барселонского института глобального здравоохранения в Испании продемонстрировали, что у пациентов с коронавирусом появляется непродолжительный иммунитет, а вакцины обеспечивают более долгую защиту против COVID-19 SARS-CoV-2, информирует "Лента.ру", ссылаясь на издание BMC Medicine.

Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19
Коронавирус

Эксперты осуществили серологическое исследование, то есть выявили число антител, среди жителей Каталонии через 6 месяцев после запуска кампании иммунизации. Они отслеживали уровень и тип антител против 5 вирусных антигенов — цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидному (N) белка и N-концевого фрагмента. В общем в анализе участвовало 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет. В результате были получены 3 ключевых вывода. Во-первых, у 36% болеющих, но невакцинированных людей, антитела не выявлялись почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет. Во-вторых, иммунизация генерировала заметно более высокие уровни антител у людей, которые ранее болели, по сравнению с теми, у кого в прошлом не было коронавируса; и что данные уровни тесно связывались с величиной ответа во время заболевания. В третьих, фактором, наиболее прочно связанным с уровнем антител, является следующий тип препарата: Spikevax компании Moderna, который создавал самые высокие уровни антител.

Прочитано 45 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top