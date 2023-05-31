Сергей Меликов посетил концерт государственного ансамбля «Лезгинка»

Концерт прошёл в республиканском Русском драматическом театре им. М. Горького. Перед его началом главу республики поприветствовал руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов. Мероприятие посетили вице-премьер Муслим Телякавов и министр культуры республики Зарема Бутаева.

В программу вошли лучшие номера ансамбля и дебютный танец. Первой на сцене показали традиционную приветственную лезгинку, продолжился концерт горским танцем, парной лезгинкой и хореографической композицией «Праздник в горном ауле». Всего артисты ансамбля исполнили 15 номеров: народные танцы, танцы с барабанами и кинжалами, попурри на дагестанские мелодии и другие. Завершился концерт композицией «На полях Дагестана».

Отметим, в этом году ансамбль отмечает 65-летие. За период своей деятельности коллектив побывал в 65 странах. Ансамбль является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.

Творческий состав насчитывает 90 артистов. Коллектив представляет культуру многонационального Дагестана на крупных российских и международных аренах. «Лезгинка» участвовала в IV Каспийском саммите глав прикаспийских государств, Олимпийский играх в Сочи, чемпионате мира по футболу-2018 года, Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ряде других крупных мероприятий. В декабре 2017 года коллектив в составе 44 человек дал семь концертов на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Ансамбль награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. В 2001 году ансамбль был удостоен благодарности Президента РФ «За заслуги в развитии хореографического искусства».

В этом году откроется дом танца «Лезгинка». Четырехэтажное здание вместит конференц-зал на 120 мест с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра, операторскую звукозапись и многое другое.

В завершение мероприятия Джамбулат Магомедов поблагодарил гостей за интерес к творчеству коллектива, а Сергея Меликова — за поддержку ансамбля.