В Махачкале открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Фонд и его региональное отделение созданы по поручению Президента России с целью адресного сопровождения участников специальной военной операции и их семей, оказания им помощи в решении проблем.

Среди присутствовавших в этот день на торжественной церемонии – родные и близкие погибших участников СВО. Глава региона выразил им соболезнования и заверил во всемерной поддержке.

«Безусловно, вы понесли невосполнимую утрату. Но помните, что вся страна и весь Дагестан в этом горе с вами. С первых дней СВО республика, все неравнодушные дагестанцы воспринимают как свой личный долг необходимость оказания помощи военнослужащим, их родным и близким. С марта прошлого года у нас работает фонд «Все вместе». Он пополняется за счет средств бюджета республики, меценатов, предпринимателей. Каждый дагестанец внес в этот фонд частичку своей души. Тем самым мы вместе оказываем поддержку тем, кто проводил своих близких на борьбу с фашизмом, чтобы эта зараза не смогла проникнуть на территорию нашей страны», – подчеркнул Сергей Меликов.

За счет средств фонда «Все вместе» на сегодняшний день предоставлена помощь всем проживающим в республике семьям погибших военнослужащих. Единовременная денежная выплата в размере 1,25 млн руб. из фонда будет выплачиваться и дальше.

Открытие регионального фонда «Защитники Отечества» руководитель республики назвал значимым событием для Дагестана. Он поблагодарил за кропотливую работу по созданию филиала всех, кто был причастен к процессу.

Сотрудники фонда будут обеспечивать комплексное сопровождение военнослужащих и их семей по принципу «одного окна» (помощь в оформлении мер поддержки, в трудоустройстве, обеспечении техническими средствами реабилитации и т.д.). Одна из ключевых задач – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Мы хотим, чтобы в каждом муниципальном образовании за каждой семьей был закреплен социальный работник. Самое главное, чтобы те люди, которые нас с вами защищают от зла и агрессии, от псевдоценностей, знали, что в тылу у его семьи есть возможность обратиться за помощью, и она обязательно будет оказана. Всем желаю успеха в этой работе, нашим военнослужащим – победы и возвращения домой, а семьям – терпения», –обратился к участникам церемонии Сергей Меликов.

Участник специальной военной операции Камалудин Юсупов поблагодарил руководство республики за поддержку, а тем, кто служит, пожелал достойно выполнять свой воинский долг. «Без сомнения, мы победим!», – выразил уверенность ветеран.

И.о. руководителя филиала фонда Магомед Рашидов заверил, что каждый обратившийся в фонд участник СВО, член семьи военнослужащего и ветеран не останется без внимания и помощи. «Для этого мы подобрали в свой коллектив неравнодушных сотрудников и дойдем до каждого нашего земляка. Поддержка от органов власти у нас есть», – сказал он.

После торжественной части глава региона осмотрел помещения фонда. Здесь начнут работу отделение первичного приема граждан, служба социальных координаторов, школа ухода за инвалидами, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, юридическая служба и служба занятости, отделение общественных проектов, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием для адаптации жилого помещения, а также пункт проката технических средств реабилитации. Также в фонде, расположившемся в здании министерства труда и социального развития региона, открыты библиотека и детская игровая.

Созданы условия и для выездной работы специалистов, в том числе медико-социальной экспертизы, а также представителей НКО по проведению мастер-классов, семинаров, образовательных тренингов, досуговых мероприятий с участниками специальной военной операции.

Отметим, сегодня на федеральном уровне принят целый ряд мер, направленных на усиление социальной поддержки участников СВО и их семей. Дополнительные меры поддержки установлены и на республиканском уровне, в том числе единовременные выплаты и налоговые послабления.

Среди мер поддержки:

единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. семьям мобилизованных граждан и добровольцев, а также в размере 1,25 млн руб. семьям погибших;

единовременная денежная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка, семьям мобилизованных граждан;

содействие членам семей мобилизованных граждан, добровольцев в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке;

предоставление специальной квоты при поступлении в организации высшего образования Республики Дагестан;

стипендии для поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации по программам среднего профессионального образования и в образовательные организации высшего образования и другие.

Кроме того, по поручению главы региона подготовлен проект постановления Правительства РД, предусматривающий единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб. дагестанцам, заключившим после 21 сентября 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более.

Вместе с тем утверждена форма социального паспорта семьи военнослужащего и перечень видов адресной помощи, осуществляется их патронат.

Систематическая работа по поддержке семей военнослужащих осуществляется и в муниципальных образованиях.