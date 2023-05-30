Под руководством главы Дагестана обсудили организацию летнего отдыха детей, начало туристического сезона и участие региона в госпрограммах РФ

Среди тем обсуждения – организация летнего отдыха детей и прохождение туристического сезона в республике, участие Дагестана в государственных программах РФ, в том числе и реализация на территории региона Национальной системы пространственных данных.

Организация Международного Дня защиты детей

Начал глава региона с организации мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

1 июня, сообщил он, в республике откроют 6 детских садов. Новые дошкольные учреждения появятся в Махачкале, Буйнакске и Хасавюрте, а также в Буйнакском и Хасавюртовском районах.

«В этом году праздник должен пройти особенно масштабно, причем во всех муниципалитетах. Нужно подарить радость детям участников специальной военной операции, сиротам, малышам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто проходит лечение, детям из многодетных семей и другим категориям, особенно нуждающимся во внимании», – сказал глава региона.

Подробно о мероприятиях, запланированных ко Дню защиты детей, рассказал Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

По всему Дагестану ими планируется охватить более 450 тысяч юных дагестанцев. В городах и районах намечены праздничные программы, концерты и детские фестивали, развлекательные мероприятия на игровых площадках с мыльными шоу, аниматорами, мастер-классами, конкурсы детских рисунков, выставки картин, книг, художественных поделок, технических изобретений, спортивные состязания.

Культурные учреждения республики также представят большую программу для самых маленьких. На площадках перед государственными театрами состоится множество различных акций и представлений. Так перед Русским театром пройдёт фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы», а перед Театром кукол – театрализованное представление. В Кумыкском театре устроят благотворительный показ спектакля «Синдбад-мореход».

Масштабное мероприятие для детей проведут на территории «Анжи-Арены». Будут организованы аттракционы, батутный центр, «Динопарк»; спортивная зона из пяти секций: футбол, баскетбол, настольный теннис, армрестлинг и перетягивание каната; мастер-классы по изготовлению народных художественных промыслов; шоу мыльных пузырей и аквагрим; экскурсия по территории стадиона «Анжи-Арена»; конкурс рисунка на асфальте.

Мастер-классы для юных спортсменов проведут футболисты «Динамо» (Махачкала).

Алексей Гасанов поблагодарил депутата Госдумы Хизри Абакарова за активное участие в организации мероприятия.

В первоочередных планах на этот день, по словам Гасанова, – участие в открытии дошкольных учреждений, посещение детских домов, коррекционных школ-интернатов, а также социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, где пройдут концерты и мастер-классы.

Об участии Дагестана в госпрограммах РФ

В 2023 году республика, по словам первого вице-премьера Руслана Алиева, принимает участие в 33 из 49 имеющихся государственных программ.

При этом в текущем году отмечается увеличение планового объема финансирования по 11 госпрограммам, в том числе связанным с социальной поддержкой граждан, развитием транспортной системы и сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, оборонно-промышленного комплекса.

Вместе с тем в этом году предусмотрено финансирование по программам, направленным на развитие туризма, энергетики, промышленности, судостроения, национальной системы пространственных данных, научно–технологическое развитие и охрану окружающей среды, чего не было в прошлом году.

Глава Дагестана поручил максимально увеличить участие региона в госпрограммах России по различным направлениям, а также обеспечить жесткий контроль за освоением в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ. Вице-премьерам республики поручено проработать этот вопрос с руководством всех министерств и ведомств, а также проконтролировать своевременную подготовку соответствующих заявок с учетом возможностей региона по их реализации.

Организация летней оздоровительной кампания

Она проходит в Дагестане при непосредственном контроле специальной межведомственной комиссии. Все загородные лагеря проверены на готовность к приему детей.

В этом году в реестр детских оздоровительных лагерей включены 199 учреждений, в том числе 25 загородных, которые откроются уже 5 июня. В целом в летний сезон планируется оздоровить более 34 тыс. детей.

На сегодняшний день путевки, которые будут предоставляться детям бесплатно, закуплены, средства на организацию питания для пришкольных лагерей доведены до адресатов.

«Для оказания помощи детям участников специальной военной операции запланировано проведение смен в Республиканском центре образования «Солнечный берег» с охватом более 550 человек. Кроме того, запланирован отдых детей из новых территорий, а также ребят из Сирийской Арабской Республики, которые приедут в Дагестан для изучения русского языка», – сообщил вице-премьер региона Муслим Телякавов.

Специальная программа разработана для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Муниципалитетами на организацию пришкольных лагерей, а также экскурсий по республике и выездов детей на море в местных бюджетах предусмотрено более 37 млн рублей, сообщил вице-премьер.

Для обеспечения полноценного и безопасного отдыха детей за каждым лагерем закреплено медицинское учреждение, все загородные оздоровительные организации будут под охраной сотрудников внутренних дел, помимо прочего, установлены автономные средства охранно-пожарной сигнализации.

Для ребят подготовлены культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия.

Глава республики обязал руководителей городов и районов в течение июня посетить лагеря, в том числе при школах, для проверки хода оздоровительной кампании.

Национальная система пространственных данных

О реализации на территории республики мероприятий данной госпрограммы доложил вице-премьер региона Заур Эминов.

В том числе речь шла о внесении в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, а также о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В целом на сегодняшний день в единый реестр внесено 657 границ муниципальных образований. По итогам текущего года, заверил Заур Эминов, показатель по данному направлению будет выполнен на 95 %.

Также до 1 июня будут решены задачи и по внесению сведений, касающихся границ населенных пунктов. Выполнен, по словам министра по земельным и имущественным отношениям РД, также полугодовой план по границам территориальных зон.

Среди муниципалитетов-лидеров – Сулейман-Стальский, Ахтынский, Казбековский районы, большую работу за май месяц проделали Дербентский и Магарамкентский районы.

Активно ведется также работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«Это одно из основных направлений, позволяющее районам и городам повысить налоговую базу, исключить дублирование объектов в ЕГРН и факты незаконного использования объектов недвижимости», – напомнил Эминов главам муниципалитетов, особенно тем, в которых эта работа не выведена на должный уровень.

Сергей Меликов обратил внимание глав районов и городов на то, что данные вопросы находятся в сфере полномочий муниципалитетов, и призвал их, уделив озвученным вопросам особое внимание, выправить свои позиции.

«Для республики это очень важно. Все начинается с правильного определения границ, а также эффективности использования земель. Новая система, над которой мы работаем по поручению президента страны, позволит нам более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов», – подчеркнул глава региона.

Туристический сезон в Дагестане

О том, как он начался, рассказал на совещании профильный министр Эмин Мерданов.

На сегодняшний день продолжается совместная с муниципалитетами работа по поддержанию надлежащего санитарного состояния по пути следования туристских групп и на объектах туристского показа. Было отмечено, что в этот процесс включились практически все администрации муниципальных районов, которые оперативно реагируют на поступающую информацию.

В наиболее востребованных туристами локациях на территориях Гунибского, Буйнакского, Казбековского и Дербентского районов, а также Махачкалы и Дербента активно ведутся работы по улучшению санитарного состояния. Однако, по слова министра, учитывая интенсивный поток туристов, этот вопрос требует более системного подхода.

Отдельное внимание – безопасности туристов. С началом летнего сезона, по словам Эмина Мерданова, участились чрезвычайные происшествия с их участием.

В текущем месяце за несоблюдение правил пользования маломерными судами на водных объектах были приостановлены прогулки в акватории Чиркейского водохранилища.

Остановился министр и на проблеме стихийной торговли, которая образовывается вблизи объектов туристического показа.

«Просьба – разработать и утвердить план-схему размещения нестационарных объектов торговли, учитывая единый стиль туристических объектов и рекламных вывесок. При этом прошу проверить у всех наличие контрольно-кассовых аппаратов и других необходимых требований, обозначенных в рекомендациях», – обратился к главам муниципальных образований Эмин Мерданов.

Сергей Меликов в этой связи поручил обеспечить контроль за туристическими локациями совместно с органами внутренних дел и представителями Роспотребнадзора. «Я не против бизнеса, но на законных основаниях. Зарабатывая, важно помнить о соблюдении санитарных норм и создании цивилизованных условий для туристов», – подчеркнул глава региона.

Продолжая тему, руководитель республики прокомментировал желание выходцев из села Гамсутль возродить старинный аул.

«Они хотят вернуться и начать зарабатывать. Ничего плохого я в этом не вижу. Для этого люди должны зарегистрировать объекты торговли или услуг в налоговой. Пусть прибыль получают жители, которые вложили свои средства, а налоги пойдут на развитие самого района», – отметил Сергей Меликов.

Говоря о самом селе-призраке, последний житель которого умер в 2015 году, Сергей Меликов поручил рассмотреть вариант создания в населенном пункте музея под открытым небом. Работать в нем смогут выходцы села, которые планируют вернуться на малую родину.

Сергей Меликов коснулся и ситуации вокруг недостроенного здания школы в с. Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района, ставшей предметом для обращения к властям известного дагестанского журналиста Алика Абдулгамидова.

Напомним, строительство началось в 2011 году частным инвестором, однако через три года работы приостановились в связи с отсутствием денежных средств.

Сегодня инвестор предлагает государству выкупить здание школы для ее завершения за сумму, которую определила независимая комиссия, а именно – 84,9 млн рублей. При этом предполагается, что это будет лишь первым шагом: потребуются еще более значительные вложения, чтобы привести проект в соответствие с современными требованиями, завершить работы, а затем оборудовать школу всем необходимым.

Глава Дагестана подчеркнул, что излишние эмоции в этом вопросе неуместны, но сам объект будет достроен. Республика ежегодно берёт на себя немалые обязательства по строительству и капитальному ремонту школ, руководствуясь главным принципом – интересами детей. Бюджет формируется, исходя из того же принципа: средства выделяются на те школы, которые можно построить и сдать, чтобы ребята как можно скорее смогли сесть за парты.

«Если мы выделим средства сейчас, у нас появится еще один объект незавершённого строительства. Зачем нам тратить 85 млн рублей в этом году, если обеспечить детей учебными местами мы всё равно не сможем? В то время как эта сумма позволит возвести другой социальный объект, например, детский сад. Мы выкупим объект, когда будут средства для гарантированного завершения строительства. Выкупим и сразу приступим к достройке. Рассчитываю, это будет в следующем году», – пояснил глава республики.

Он поручил органам власти рассмотреть данный вопрос при планировании бюджета на 2024 год.