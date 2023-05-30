Сергей Меликов провел первое заседание комиссии по оказанию соцподдержки и помощи участникам СВО и их семьям

Вчера, 29 мая, глава Дагестана Сергей Меликов провел первое заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Открывая мероприятие, руководитель региона напомнил, что в республике уже установлен ряд дополнительных мер социальной поддержки семей добровольцев и мобилизованных граждан. В частности, создан Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе». «Тут мы были одними из первых в стране», – подчеркнул глава региона.

В то же время недавний указ президента страны о создании Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» кардинальным образом изменил подход к работе по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Теперь эта работа будет проводиться централизованно, а структуры госфонда в регионах будут главными координаторами в этом вопросе на всех уровнях власти. Руководитель региона поручил трансформировать деятельность регионального фонда «Все вместе», чтобы она соответствовала положению отделения «Защитники Отечества». «Безусловно, создание такого фонда свидетельствует о важности задачи по поддержке военнослужащих и их семей, подчеркнул глава республики», – добавил выступающий.

Сергей Меликов рассказал, что, исходя из поручений президента страны, в Дагестане была создана комиссия по оказанию соцподдержки и помощи участникам СВО и их семьям. В её состав вошли представители Правительства Дагестана и Народного Собрания региона, руководители ведомств, общественных организаций, родственники участников спецоперации. Он подчеркнул, что в регионе в части оказания помощи семьям военнослужащих работа организована по всем направлениям.

Говоря о создании отделения госфонда «Защитники Отечества» в Дагестане и оказании помощи участникам спецоперации и их семьям, Сергей Меликов поблагодарил глав муниципалитетов за активное участие в этом направлении.

«Хочу отметить роль всех причастных к работе, связанной с помощью семьям военнослужащих, особенно глав муниципалитетов. В этом отношении вы молодцы. Вы помогаете своим землякам, которые выполняют боевые задачи на передовой, тем, кто остался дома в ожидании своих родных, тем, кто, к сожалению, своих близких уже не дождется. Спасибо, что вы с большим пониманием подходите к этому вопросу», – сказал руководитель республики.

Заместитель председателя Правительства Дагестана Абдурахман Махмудов рассказал об организации работы регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Региональное отделение будет функционировать на базе Минтруда Дагестана. Здесь открыты 11 кабинетов: конференц-зал, кабинет психолога, библиотека, детская комната, пункт выдачи средств реабилитации и другие. Общая площадь составляет свыше 360 квадратных метров.

По словам зампреда, во всех помещениях проведен ремонт, установлена необходимая мебель.

Кабинеты подготовлены для приема граждан, включая зоны информирования и ожидания граждан, зоны цифровых сервисов, обеспечивающих доступ посетителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и иным порталам.

Созданы условия для выездной работы специалистов медико-социальной экспертизы, экспертов пункта проката технических средств реабилитации и школы ухода за инвалидами, специалистов социальных учреждений семьи и детей. Филиал госфонда начнет работу с 1 июня.

Глава Дагестана подчеркнул, что для полноценного функционирования отделения фонда в его работу должны быть вовлечены органы власти всех уровней. Необходимо обеспечить информационное сопровождение реализуемых фондом мероприятий, чтобы участники СВО и их семьи были информированы о социальных гарантиях и могли своевременно получать предусмотренную помощь. Также для обеспечения персонального сопровождения военнослужащих необходимо добиться активной работы института «социальных координаторов», главная задача которых – оказание помощи в решении всех возникающих проблем.

В завершение заседания были даны протокольные поручения.