Аида Далгатова: «В этом году под наблюдением камер будет проводиться не только ЕГЭ»

Досрочный период итоговой аттестации уже прошел. Основной период ЕГЭ начинается с 26 мая и пройдет до 1 июля, ОГЭ будет проходить с 24 мая до 1 июля. Говоря о нововведениях, Аида Далгатова отметила, что в этом году под наблюдением камер будет проводиться не только ЕГЭ, но и ОГЭ. По словам спикера, это сделано для объективности при сдаче ОГЭ.

«ЕГЭ всегда был самой объективной процедурой в части государственной итоговой аттестации. Сейчас мы переходим к повышению качества проведения и оценивания ОГЭ. В этом году количество детей, которое сдает ЕГЭ, составило более 13 тысяч школьников, из них около 10 тысяч ребят – выпускники этого года. Обучающихся, сдающих ОГЭ, стало более 40 тысяч человек – это почти на 12 тысяч больше, чем в прошлом», – добавила Далгатова.

По словам первого замминистра, увеличение количества учащихся, сдающих ГИА, требует дополнительной подготовки, в частности – открытия новых пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Так, этом году задействованы 74 пункта ЕГЭ, из которых 64 – в общеобразовательных организациях. Кроме того, предусмотрены пункты на дому и в местах лишения свободы. Пунктов проведения ОГЭ – 142. Все пункты проведения экзаменов уже протестированы.

«Дагестан в 2021 году занимал 84-е место в рейтинге по организации ГИА. В 2022 году мы поднялись вверх на 15позиций. При этом Рособрнадзор отметил, что, если бы не 3 выброса КИМ на просторах сети Интернет, которые произошли в 2022 году в Дагестане, мы оказались бы в топ-30 регионов по правильной организации ГИА», – отметила она.

Говоря о психологической подготовке детей, выступающая подчеркнула, что работа в данном направлении началась еще в начале учебного года. Так, проводятся встречи с психологами школ, в ходе чего им даются основные рекомендации, разработанные Минпросвещения РФ в части психологического сопровождения.

По словам Далгатовой, основным страхом школьников является боязнь не оправдать ожидания родителей. В связи с этим проводятся собрания и беседы со взрослыми. В частности, ежегодно проходит общереспубликанское родительское собрание, где объясняют, как поддержать детей самый трудный для них период.

Кроме того, первый заместитель министра образования РД рассказала о создании равных условий для школьников со всех уголков страны. Для этого вводится принцип единого образовательного пространства. Будут разрабатываться единые учебники, чтобы исключить разрозненность образовательных систем в школах.

Аида Далгатова также отметила, что по итогам ГИА-2023 с муниципалитетами и директорами школ состоится разбор проведенной работы и будут приниматься соответствующие решения по устранению ошибок и недочетов.