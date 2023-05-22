ЗАМАНА - В Дагестане планируют построить шерстеперерабатывающее предприятие «Дагшерсть»

В Дагестане планируют построить шерстеперерабатывающее предприятие «Дагшерсть»

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22 мая, 2023. Понедельник 14:47
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В Дагестане планируют построить шерстеперерабатывающее предприятие «Дагшерсть»

Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

В Дагестане планируют построить шерстеперерабатывающее предприятие «Дагшерсть»

Как рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, перспективы создания такого предприятия обсуждались с участием экспертного сообщества в ходе 23-й Российской выставки племенных овец и коз.

«Переработка шерсти — одно из самых перспективных отраслей. Об этом говорили и члены Совета Федерации, которые приехали на выставку. На федеральном уровне обсуждаются планы по организации в стране производства полного цикла шерсти для обеспечения населения экологичной продукцией.

В Дагестане мы планируем  реализовать проект по переработке шерсти, поручаю вице-премьеру Нариману Шамсутдиновичу и Минсельхозу взять на особый контроль этот вопрос, представить предложения по привлечению инвесторов, выработать механизм и экономическое обоснование. У нас должен быть свой топс»,- прокомментировал Абдулмуслимов, напомнив, что в республике на прошлой неделе дан старт строительству крупного мясокомбината «Дагмясо».

Он также отметил, что для реализации такого проекта будут рассматривать районы Северной зоны республики.

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