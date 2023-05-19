ЗАМАНА - Дагестанская продукция вызвала повышенный интерес на выставке в Баку

Дагестанская продукция вызвала повышенный интерес на выставке в Баку

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19 мая, 2023. Пятница 12:01
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Завершила свою работу международная выставка «InterFood Azerbaijan 2023». В ее работе приняли участие несколько десятков различных международных компаний и предприятий. В их числе были и дагестанские бренды — ООО «Нево» (урбеч), ООО «Евроснек-Юг» (кукурузные палочки) и частный предприниматель ИП Багаев Магомед Багаутдинович (бумажная продукция).

Дагестанская продукция вызвала повышенный интерес на выставке в Баку

Помимо этого всем гости выставки по достоинству оценили вкусы и качество соков бренда «Амбре» Ботлихского консервного завода, а также колбасной продукции Кизлярского урицкого мясокомбината. Участие дагестанского бизнеса стало за счет господдержки, оказываемой Центром поддержки экспорта РД. Мероприятие в первый день торжественно открыл президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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