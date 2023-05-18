В праздновании юбилея также приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, зампредседателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, председатель Союза писателей РД Марина Ахмедова-Колюбакина, ряд руководителей органов власти, представители журналистского, писательского сообщества и другие почетные гости.

Для торжественного открытия мероприятия слово предоставили Абдулмуслиму Абдулмуслимову. В своей приветственной речи он отметил достижения писателя и его вклад в развитие культуры.

«Имя и наследие Хизгила Давидовича Авшалумова вошли в историю как яркое достижение национальной татской культуры.

Талантливое творчество писателя стало самобытной гранью всей многонациональной литературы Дагестана, где на разных языках нашло правдивое отражение жизнь народов в эпоху большого созидания и драматических испытаний прошлого века.

Как многие его современники, Хизгил Авшалумов прошел через суровые испытания Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Кавказском и Белорусском фронтах, был не раз ранен, дошел до Берлина.

Сборники его произведений на родном и русском языках издавались республиканскими и центральным издательствами, получили признание и известность, вошли в золотой фонд дагестанского культурного наследия», - сказал премьер.

Особо подчеркнул Абдулмуслимов вклад писателя в дагестанское театральное искусство. Пьесы Авшалумова переведенные на языки народов Дагестана, вошли в репертуар многих народных театральных коллективов.

«Спектакли «Шими Дербенди» и «Толмач Имама Шамиля» стали значительными, этапными работами в деятельности Государственного Кумыкского музыкально-драматического театра, стали поистине, интернационально любимыми зрителями всего Дагестана.

В этот день юбилейной даты мы отдаём дань глубокого уважения и благодарной памяти выдающемуся сыну Дагестана - Хизгилу Давидовичу Авшалумову, внесшему свой замечательный творческий вклад в духовный мир своего народа и всей республики», - заключил премьер.

Заместитель председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов подчеркнул, что Хизгил Авшалумов является выдающимся прозаиком XX века.

«Это был удивительно мудрый человек, талантливый, при этом доступный и скромный. Не менее достойной является и его дочь – Людмила Хизгиловна, которая переняла лучшие качества своего отца», – добавил Ахмедов.

Председатель Союза писателей РД Марина Ахмедова-Колюбакина вспомнила, что Хизгил Авшалумов был «правой рукой» поэта Расула Гамзатова.

«Хизгил Давидович был одним из самых авторитетных людей, все мы – молодые писатели – шли к нему за советом, и всегда находили поддержку. Он был для нас примером, он был народным человеком», -сказала она.

Главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова говорила о работе Авшалумова в качестве журналиста. «Он был корреспондентом «Дагправды», это был настоящий профессионал, настоящий корифей литературы. И мы гордимся, что в истории нашего издания есть такая личность, как Хизгил Давидович», -сказала Токболатова.

Дочь поэта - общественный помощник Главы РД Людмила Авшалумова поблагодарила всех гостей за поддержку, участие в вечере и добрые слова о ее отце.

В ходе вечера гости смотрели фильмы о писателе, делились воспоминаниями о нем и слушали песни на стихи его товарища и друга - Расула Гамзатова.

Напомним, что Хизгил Авшалумов родился недалеко от Дербента, в небольшом селе Нюгди. Он прошел путь от простого парня из крестьянской семьи до научного работника, от воина-фронтовика до писателя. В память о нем его именем названы улица в городе Дербенте, школа в родном селе Нюгди и музей.