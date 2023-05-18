Заур Аскендеров посетил выставку племенных овец и коз в Каспийске

Вчера, 17 мая, Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров посетил XXIII Российскую выставку племенных овец и коз, которая проходит в эти дни на территории стадиона «Анжи-Арена» в городе Каспийске.

Вместе с ним на выставку прибыли вице-спикеры парламента Сайгидахмед Ахмедов и Камил Давдиев, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева, председатель Комитета парламента по образованию и науке Елена Павлюченко, депутат Народного Собрания Заур Расулов и другие.

В сопровождении заместителя Председателя Правительства РД Наримана Абдулмуталибова, министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова спикер парламента осмотрел национальные подворья и выставку народных художественных промыслов, развернутые на площадке стадиона.

Затем гости ознакомились с породами овец, представленными на выставке.

В масштабном мероприятии принимают участие более 90 животноводческих хозяйств из регионов России, которые привезли на выставку свыше 450 голов мелкого рогатого скота 30 различных пород. Из них самые перспективные – мясошерстные и мясные породы.

Республику Дагестан на выставке представляют более 20 хозяйств, в том числе ООО «Агроком» (Тарумовский район), КФХ «Чед» (Гумбетовский район), племхоз - СПК «Красный октябрь» и «Алмак» (Казбековский район), СПК «Джурмут-1» (Тляратинский район), СПК «Милюб» и СПК «Агрофирма им. М. Гаджиева» (Гунибский район) и многие другие.

Регион впервые выставил в этом году молочные породы овец, а также помесь домашней козы и дагестанского тура.

Подробно о представленных породах МРС рассказал исполняющий обязанности директора Федерального аграрного научного центра Республики Дагестан Нариман Ниматулаев.

Заур Аскендеров поинтересовался особенностями разведения пород овец, расспросил животноводов об условиях работы, поинтересовался имеющими проблемами племенных хозяйств.

«Сегодняшняя выставка впечатляет. И наша республика занимает здесь достойное место. Благодаря таким мероприятиям животноводы получают возможность для обмена опытом, знакомятся с новыми селекционными работами. Хочется поблагодарить наше министерство сельского хозяйства и продовольствия за хорошую организацию выставки. Уверен, что она послужит хорошим импульсом для развития животноводческих хозяйств республики и других регионов», - сказал спикер парламента.

Отметим, что XXIII Российская выставка племенных овец и коз продлится до 19 мая. Для участия в ней в Дагестан прибыли ученые и научные деятели, работающие в отрасли овцеводства и козоводства, специалисты Минсельхоза России, представители органов управления АПК регионов РФ, племенных служб регионов страны и многие другие.

В рамках мероприятия пройдут также тематические круглые столы.