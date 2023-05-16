Сергей Меликов принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России

Сегодня, 16 мая, глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. В состав совета руководитель республики вошел в этом году.

Темой 40-го заседания было развитие связей между регионами и их партнерами в странах Центральной Азии в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях. Помимо прочего, речь шла о подготовке ко второму саммиту «Россия - Африка».

«Наши отношения с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном выстраиваются в русле союзничества, стратегического партнерства на основе равноправия, взаимного уважения, на основе принципов дружбы и добрососедства», – сказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он также отметил, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.

Успешно, по оценке министра, развиваются научно-образовательные и гуманитарные связи. В регионе Центральной Азии действуют 25 филиалов ведущих российских вузов и два совместных славянских университета (Киргизско-Российский и Таджикско-Российский). Порядка 160 тысяч граждан стран Центральной Азии ежегодно обучаются в университетах России. Из них 60 тысяч – за счёт федерального бюджета.

«Коллеги в субъектах Федерации с учетом наших рекомендаций развернули системную работу по продвижению отношений с нашими соответствующими партнёрами. При этом рекомендации о новых направлениях развития межрегионального сотрудничества носят долгосрочный и по-настоящему стратегический характер», – заявил Сергей Лавров.

Вместе с тем, добавил глава российского МИДа, за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Арабскими странами.

О сотрудничестве, в том числе и внешнеторговом обороте, между Дагестаном и иностранными государствами рассказал глава республики Сергей Меликов.

Напомним, в силу своего географического положения Дагестан является перспективным регионом для развития международных отношений не только со странами Закавказья, но и Центральной Азии. В условиях санкций формируется запрос на обновление экспортно-импортных потоков, выстраивание новой логистики.

Анализ внешнеэкономической деятельности Дагестана в 2022 году, по словам главы региона, продемонстрировал рост показателей по всем ключевым направлениям. И прежде всего это касается экспорта, основу которого в республике традиционно составляет продукция агропромышленного комплекса и промышленная продукция.

На протяжении ряда лет в десятку основных стран-партнеров входят Казахстан, Узбекистан, Киргизия.

Одним из самых актуальных на сегодня направлений развития, в которых активно участвует Дагестан, является формирование международных грузопотоков международного транспортного коридора «Север – Юг» и «Восток – Запад».

«Происходящие изменения в системе глобальных логистических маршрутов значение республики еще больше усиливают. Наличие серьезных перспектив в определенной степени подтверждается и активизацией визитов должностных лиц иностранных государств в наш регион», – подчеркнул глава Дагестана.

Еще одна сфера развития сотрудничества – культурно-гуманитарная. В юбилейный год народного поэта Дагестана Расула Гамзатова включен широкий круг событий в Киргизии. Планируется проведение серии музыкально-поэтических мероприятий, приуроченных вековому юбилею поэта, и в городе-побратиме Актау (Казахстан).

«Творчество Расула Гамзатова, 100-летие которого указом Президента Российской Федерации страна отмечает в нынешнем году, обращено к общечеловеческим ценностям добра, мира, дружбы, призвано не разделять, а объединять людей. На Ташкентской конференции писателей Азии и Африки Расул Гамзатов сказал: «Мой народ живет у подножия Кавказского хребта, который отделяет Европу от Азии. Но этот хребет не может разделить культуру Европы и Азии, Востока и Запада. Нельзя делить культуру. Культура – это не дыня, чтобы ее на части разрезать», – озвучил мудрость народного поэта Сергей Меликов.

Не обошел стороной глава региона и такую сферу, как туризм. Уникальная природа Дагестана привлекает в республику, констатировал руководитель субъекта, людей со всего мира. Только в 2022 году регион посетило свыше миллиона туристов.

«Наша республика является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Мы и дальше будем активно участвовать в развитии сотрудничества с государствами Центральной Азии на благо наших народов», – заявил Сергей Меликов.

По итогам дискуссии был утвержден проект рекомендаций Совета.