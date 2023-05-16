XXIII Российская выставка племенных овец и коз начала свою работу в Каспийске

Специально для участия в масштабном мероприятии в Дагестан прибыло около 90 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз из 26 регионов России и зарубежья. Для участия в мероприятии в республику нанесли визит заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, председатель Выставочного комитета, Президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов вместе с ее вице-президентом, академиком Российской академии наук Петром Чекмаревым. Торжественно открыл мероприятие премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который отметил, что правительство не остановится на достигнутых результатах и продолжит поддерживать овцеводов. «Отрадно, что в нынешних условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов Дагестан является одним из лидеров в производстве баранины, что по итогам 2022 года составило 37,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 12,7% больше показателя 2021 года. За всеми этими цифрами и рекордными результатами стоят простые люди – трудолюбивые, заботливые, преданные своему делу, несмотря ни на какие препятствия. Спасибо каждому труженику отрасли! Благодаря вам на столах сотен тысяч соотечественников есть и всегда будут качественные и полезные дагестанские продукты, а это значит, что мы не имеем права останавливаться на достигнутых результатах и продолжим поддерживать наших овцеводов», – подчеркнул премьер-министр РД. Далее Председатель Правительства Дагестана зачитал приветственный адрес Главы региона Сергея Меликова. Также гостей и участников XXIII Российской выставки племенных овец и коз поприветствовал заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.



«Позвольте в первую очередь поблагодарить руководство республики, замечательный народ за радушный прием, очень приятно сюда приезжать в гости. Видно, что вы с душой подошли к организации этого мероприятия. Уверен, что ближайшие дни будут очень насыщенными и, помимо такой большой деловой программы, здесь можно будет и духовно обогатиться. Очень большая самобытная культура будет представлена в формате этой выставки. И, конечно, я благодарен всем организаторам за такую любовь и отношение к делу. Еще раз выскажу слова благодарности большому дагестанскому народу за тот вклад в развитие животноводства, который вы вносите, и в целом за поддержку развития отечественного агропромышленного комплекса», – сказал Андрей Разин.



В рамках выступления он также зачитал приветственный адрес от министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Далее Андрей Разин и Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомились с породами, представленными на выставке овец и коз, – порядка 450 голов более 30 разных пород. Из них самые перспективные – это мясошерстные и мясные породы. Отметим, что впервые Республикой Дагестан на выставке представлены молочные породы и помесь домашней козы и дагестанского тура. В регионе за последние годы начата большая работа по созданию хозяйства с молочными овцами. Новые породы – нубиан, кутумская и мериноланд – на выставке представили и другие субъекты страны.