Более 34 тысяч детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

На повестке – готовность регионов к началу летней оздоровительной кампании. В частности, вице-премьер России подчеркнула необходимость тщательного отбора поставщиков пищевых продуктов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации детского отдыха.

«В прошлом году, несмотря на надлежащую организацию летнего отдыха, мы фиксировали случаи отравления и кишечных инфекций, необходимо взять на особый контроль отбор поставщиков пищевых продуктов в загородные лагеря и качество продуктов», – сказала Татьяна Голикова.

Отдельное внимание было уделено новым территориям: к летней оздоровительной кампании там планируют открыть 6 стационарных лагерей и более 600 лагерей при образовательных организациях.

Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании 2023 года в России составит более 68 млрд рублей, всего отдохнуть смогут 5,1 млн детей.

В Дагестане летняя оздоровительная кампания проходит при непосредственном контроле соответствующей Межведомственной комиссии: разработана дорожная карта, план культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий, решаются вопросы строительства, реконструкции и капремонта детских оздоровительных учреждений.

Качественная организация детского отдыха находится на особом контроле главы Дагестана. Напомним, в августе 2022 года Сергей Меликов заявил, что готовиться к новому сезону нужно заблаговременно: «Здесь важна консолидация усилий республиканской и муниципальной власти, помощь меценатов и энтузиазм педагогов».

В этом году в республике готовятся к открытию 199 летних лагерей, в которых смогут оздоровиться более 34 тысяч детей. Во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и международный детский центр «Артек» планируется направить не менее 450 дагестанских детей. Минобрнауки РД уже завершило закупку путевок, которые будут предоставляться бесплатно.

Тщательный контроль будет вестись за специалистами, работающими с детьми. При приёме на работу их будут проверять в том числе на вакцинацию от инфекционных заболеваний. Подготовка вожатых на базе Дагестанского института развития образования началась еще в феврале. В этом году ее проходят не только педагоги, но и студенты-старшекурсники, в том числе по психологии, педагогике, игротехнике.

В муниципалитетах качество отдыха будут обеспечивать главы городов и районов. Они должны будут контролировать уровень питания, медобслуживание, комфорт и бытовые условия, качество работы вожатых и т.д. Оценивать эффективность этой работы будут не только надзорные органы, но и сами дети и их родители. Единую анкету можно будет заполнить на сайте Минобрнауки РД или в родительские дни при посещении ребенка в лагере.

Для детей, которые останутся на каникулах в городе или в селе, будут работать лагери дневного пребывания. В их программу планируется включить экскурсии и выезды на морское побережье. Такое поручение было дано руководителем региона. В адрес глав муниципальных образований уже направлен перечень туроператоров, рекомендованных Минтуризмом РД.

Для оказания адресной помощи детям участников военной спецоперации Минобрнауки РД запланировано проведение смен в Республиканском центре образования «Солнечный берег». Здесь этим летом отдохнут и дети из Донецкой и Луганской народных республик.

Еще одна тема совещания – модернизация объектов отдыха и оздоровления детей. В республике подготовлена специальная программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, включающая проведение капитального ремонта, оснащение необходимым оборудованием, восстановление инфраструктуры лагерей за счет строительства там быстровозводимых зданий.

В том числе планируется реконструировать и создать дополнительную инфраструктуру в 8 оздоровительных учреждениях, расположенных в Буйнакском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Тарумовском районах и г. Кизляре.

Особое внимание будет уделено Республиканскому центру социально-трудовой адаптации и профориентации, где планируется создать лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целом модернизация до 2026 года объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, позволит увеличить охват более чем на 12 тысяч человек.