ЗАМАНА - Служба по контракту – выбор настоящих патриотов

Служба по контракту – выбор настоящих патриотов

Автор
12 мая, 2023. Пятница 12:49
|||
Служба по контракту – выбор настоящих патриотов

Служить по контракту идут вовсе не из-за достойной зарплаты и социальных гарантий. Кого-то вдохновляет подвиг предков, воевавших против фашизма, у многих в зоне СВО близкие люди. 

Служба по контракту – выбор настоящих патриотов

На службу записываются и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Потому что все понимают: в ответственный момент истории они нужны России! Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис для записи на службу по контракту на портале госуслуг. По вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 117.

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top