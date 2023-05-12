Открывая его, глава кабмина обозначил повестку, в рамках которой рассматривались вопросы, связанные с агротехникой возделывания, улучшением кормоёмкости, организацией пастбищеоборота и соблюдения нормы выпаса скота.

Говоря о землях сельскохозяйственного назначения, премьер-министр подчеркнул, что в республике на сегодняшний день имеется 4,3 млн га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,2 млн га сельскохозяйственных угодий.

«Из них земли отгонного животноводства составляют около 1,8 млн га. На сегодняшний день земли отгонного животноводства, как и другие земли сельскохозяйственного назначения, используются недостаточно эффективно. При росте численности скота на территории республики уменьшается кормовая база, которую должны обеспечить земли отгонного животноводства. Земля на многих территориях деградирует. Это прежде всего связано с несоблюдением ряда мероприятий, в том числе культуртехнических и фитомелиоративных», - отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В свою очередь, заместитель Председателя Правительства РД- министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов и министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков рассказали, какие меры принимаются министерствами для повышения эффективности использования земель сельхозназначения.

По сведениям руководителя Минсельхозпрода РД, 790 хозяйствующих субъектов, использующих земли отгонного животноводства, имеют договорные отношения с Минимуществом РД.

«Внутри этих хозяйствующих субъектов образовано еще столько же фермерских и прочих хозяйств. Итого получается, что на этих землях более 1500 хозяйств.

Минсельхозпродом Дагестана во взаимодействии с Минимуществом республики осуществляется контроль за использованием и охраной земель, а также применением разработанных мероприятий по коренному и поверхностному улучшению земель отгонного животноводства.

Обеспечивается проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, осуществляются мероприятия по проведению документальных и иных проверок на предмет эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения», - отметил Аджеков.

Участники совещания детально обсудили все актуальные проблемы.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул необходимость повышения качества государственного и муниципального земельного контроля, взаимодействия профильных структур, дал рекомендации по улучшению работы и ряд соответствующих поручений ответственным органам власти.