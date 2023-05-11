Заур Аскендеров принял участие в заседании Оперативного штаба по развитию экономики РД

В ходе заседания Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов проинформировал об участии делегации республики в первой Кавказской инвестиционной выставке в городе Минеральные Воды. Затем Первый вице-премьер Руслан Алиев рассказал о ходе освоения бюджетных средств органами исполнительной власти Республики Дагестан. О перспективах развития рынка газомоторного топлива в Республике Дагестан доложил Первый заместитель Председателя Правительства Манвел Мажонц. По вопросу «О ходе мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов образования» выступили министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулейманов и министр образования и науки РД Яхья Бучаев. Касаясь последнего, спикер парламента отметил, что обсуждался очень важный вопрос. В республике не хватает объектов образования, а часть их требует капитального ремонта. «К сожалению некоторые подрядчики заключают договора на большое количество объектов и не успевают начать работы вовремя, что приводит к нарушению сроков их сдачи. Это недопустимо. Важно, чтобы дети к началу учебного года пошли в новые или качественно отремонтированные школы и детские сады»,- подчеркнул Заур Аскендеров. После обмена мнениями Глава республики Сергей Меликов дал протокольные поручения.