Нариман Абдулмуталибов поздравил ветерана ВОВ Юрия Петрухина с Днем Победы

Вместе с вице-премьером ветерана навестили глава внутригородского района «Советский район» города Махачкалы Арсен Айдиев и депутат Народного Собрания РД Изи Алиев.

Поприветствовав Юрия Петрухина, Нариман Абдулмуталибов поздравил его с праздником и передал слова благодарности за вклад в Победу и поздравительный адрес от лица Главы РД Сергея Меликова.

«Мы, по поручению главы республики Сергея Алимовича Меликова хотим поздравить вас с нашим великим праздником - С Днем Победы. Пожелать вам здоровья, долгих лет жизни. И от руководства республики хотим выразить вам искреннюю признательность за нашу Победу.

За Победу, которая стоила нам больших жертв. За то, что вы прославили наш народ, Дагестан, Россию. За ваш героический подвиг. Вы вводите нас в состояние гордости за свою Родину, за свою Отчизну. Для нас большая честь быть в доме здравствующего участника Великой Отечественной войны. Спасибо за ту Родину, которую вы оставили подрастающему поколению», - сказал Нариман Абдулмуталибов.

Юрий Петрухин, в свою очередь, выразил благодарность руководству республики за внимание, которое оказывается ветеранам, а также поделился своим мнением по поводу специальной военной операции.

«Руководство республики уделяет большое внимание, большое –большое баркала. Поймите правильно, нам очень приятно слышать хорошие слова.

Что касается сегодняшних событий, эти люди выросли за счет Советского Союза, а сейчас они делают пакости, но как бы они не старались, победа будет за нами», - подчеркнул ветеран.

Далее за чашкой чая Юрий Петрухин рассказал о своем укладе жизни, поделился воспоминаниями о молодости и кровопролитной войне.

Он родился 23 августа 1927 года. Повестку из военкомата получил в возрасте 16 лет. В 1943 году был зачислен машинистом в паровозно-ремонтную колонну для действующей армии в Гудермесе, возившую в те годы воинские эшелоны. Железная дорога тогда была главным путем подвоза вооружения на фронт и транспортировки раненых в тыловые госпитали.

Победу над фашистской Германией Юрий Антонович встретил в Польше. После демобилизации Юрий Петрухин работал в Махачкалинском вагонном депо, затем до выхода на пенсию трудился в объединении «Дагсельхозтехника», имеет государственные награды. Он награжден медалями Жукова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Прощаясь с Юрием Петрухиным, вице-премьер вручил ему конверт с денежным поощрением от руководства республики и заверил, что с этого дня будет принимать активное участие в жизни ветерана.