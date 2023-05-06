Глава Дагестана встретился с семьями погибших военнослужащих

Руководитель субъекта и представители органов власти республики возложили цветы к портретам военнослужащих и почтили их память минутой молчания.

«Мы все скорбим вместе с вами, воспринимая ваше горе как собственное. Хочу поблагодарить вас за подвиг ваших детей, мужей, отцов, братьев, которые самой высокой ценой – ценой своей жизни – защищают нас с вами, нашу страну, приближают Победу. Специальная военная операция стала единственной возможностью не допустить проникновения на нашу землю той бесовщины, которая происходит сейчас на территории некогда братской для нас страны. Наши военнослужащие встали на пути у этой агрессии. Я очень сожалею, что эта тяжелая и горькая доля досталась вам. Поверьте, я знаю, что это такое», – выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших глава региона.

О мерах государственной поддержки семей военнослужащих, действующих на сегодняшний день, присутствующих проинформировали заместитель военного комиссара РД, подполковник Замирбек Курабеков и министр труда и социального развития РД Мурад Казиев. Заместитель председателя Комитета НС РД, региональный координатор «Женского движения «Единой России» Елена Ельникова рассказала о помощи, которая будет оказана матерям, женам и вдовам в рамках партийного проекта.

«У вдов военнослужащих есть вопросы, прошу отнестись к ним с ответственностью, терпением и пониманием. Все выплаты, которые положены, обязательно будут осуществлены. Каждый вопрос мы держим на контроле. В военном комиссариате республики организована для этого горячая линия. Мы будем реагировать на любые ваши замечания в отношении федеральных выплат. Вместе с тем в республике есть свой специальный фонд. Он активно работает. Мы постарались максимально отойти от бюрократических процедур при оказании помощи. Если у вас есть вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, трудоустройства, обучения детей – мы всегда с вами на связи и готовы поддерживать. Отдельно создается социальная группа для женщин», – прокомментировал Сергей Меликов.

Заверив в поддержке, глава региона подчеркнул: «Ни один погибший воин не должен быть забыт! Во всех районах республики уже ведется работа по увековечению памяти героев в названиях улиц, школ. Все эти вопросы мы будем решать вместе с вами».