ЗАМАНА - Дагестанские водители рады строительству новой объездной дороги

Дагестанские водители рады строительству новой объездной дороги

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05 мая, 2023. Пятница 08:02
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Дагестанские водители рады строительству новой объездной дороги

Из новостей Кавказской инвестиционной выставки, в которой принимает участие делегация республики, возглавляемая Главой Дагестана Сергеем Меликовым, стало известно о строительстве дорожных обходов нескольких городов, в том числе и города Хасавюрта.

Дагестанские водители рады строительству новой объездной дороги

 

Казбековские водители, занятые в сфере пассажироперевозок, и простые автолюбители с воодушевлением восприняли эту новость. Так, водитель микроавтобуса Тагир Усманов подчеркнул, что заезд транзитом в город Хасавюрт занимает у водителя и пассажиров ежедневно минимум 20 минут времени только в одну сторону, а в часы-пик это время увеличивается до 40 минут. Таким новостям очень рады и водители, и пассажиры, потому что для всех очень важно потратить эти минуты жизни на другие дела.

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