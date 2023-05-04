Открыл и модерировал работу площадки первый заместитель генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» Андрей Цемахович, который отметил, что за последние годы инвестиционная привлекательность СКФО значительно выросла.

На панельной дискуссии обсуждались отрасли, которые наиболее перспективные в регионах Северного Кавказа, а также идеи и ниши, которые могут обеспечить экономике СКФО новый рывок. Свое мнение по заданным темам озвучили помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Никитин, Первый заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия Олег Фурсов, заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов, управляющий ВТБ в СКФО Андрей Дыренко и др.

В свою очередь, Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил обратить внимание на горные территории, которые по мнению премьера Дагестана, имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций, решении вопросов продовольственной безопасности, а также, в сохранении культурного наследия и самобытности.

«Горные регионы Кавказа характеризуются уникальностью природных условий, различием культуры, языка, традиций, религий и менталитета населяющих их народов, - все это и есть богатство региона. Они критически важны для экономического роста страны.

В регионах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено порядка 1700 населенных пунктов – это более половины всех населенных пунктов. В свою очередь горные районы Дагестана занимают 44 % территории, здесь проживает треть нашего населения»,- озвучил Абдулмуслимов.

Он также добавил, что республика выходила с инициативой по принятию федерального закона «О горных территориях Российской Федерации» и представители Дагестана принимали участие в разработке Модельного закона «Сохранение и развитие горных территорий стран СНГ».

«Кроме того, Дагестан одним из первых в Российской Федерации принял закон о горных территориях, у нас разработана и реализуется отдельная госпрограмма «Социально-экономическое развитие горных территорий. В рамках госпрограммы предпринимателям предоставляется господдержка в виде субсидий», - подчеркнул премьер.

По словам Абдулмуслимова, развитию горных территорий Дагестана способствует и туристический бум, который наблюдается в регионе. Он также отметил, что жители республики чувствуют перспективы развития экологически чистого агропромышленного хозяйства и туристско-рекреационного комплекса и начинают возвращаться в села, восстанавливать полуразрушенные дома, разбивать сады и т.д.

«Республика располагает условиями для развития горного, спортивного, экологического, экстремального видов туризма. В последние годы наблюдается значительный рост туристического потока в Республику Дагестан, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн. туристов. Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты, в том числе разрабатываемые федеральными туроператорами. С учетом современных веяний, республике необходимо развивать народно- художественные промыслы, а для этого требуется государственная поддержка. Мы понимаем, что горные территории, не могут существовать без поддержки государства. На наш взгляд назрела необходимость создания социально-экономической и юридической базы для устойчивого развития горных территорий в целом Российской Федерации. Нашей первостепенной задачей, сегодня является создать благоприятные условия для возвращения населения, подкрепить эту инициативу стимулирующими мерами государственной поддержки, а также синхронно развивать инфраструктуру», - сказал премьер региона.

Слово также было предоставлено заместителю председателя Юго-Западного банка Сбербанка, куратору блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Ирине Ткаченко, которая поделилась своими впечатлениями от поездки в Дагестан и порекомендовала ниши, в которые стоит инвестировать.

«Я, во-первых, прибыла сюда после недельного пребывания в Дагестане. Поэтому, Абдулмуслим Мухудинович, конечно под огромным впечатлением. Мы на протяжении трех дней говорим о том, что ищем инвесторов. Мне понравилась мысль, не помню от кого из спикеров услышала, что каждый турист — это инвестор. Мы провели большую конференцию в Дагестане, было больше 100 человек из различных регионов России. Дагестан, сохраняя традиции, придает новые очертания тому, что уже есть.

То, как выглядит сегодня Дербент, сочетая историческое и современное - это реально очень круто. Надо стремиться максимально вплетать современную инфраструктуру в традиционную культуру, тогда и инвестор будет действовать в рамках мастер-плана, который уже есть.

Опять же находясь под впечатлениям от поездки в Дагестан. Кто знает, что особый вид кофе изобрели в Дагестане - Махачкалино, не знаю кто-то пробовал его или нет, но на наших гостей из всех регионов он произвел неизгладимое впечатление, потому что это традиционный кофе - раф с добавлением урбеча. Мы увидели, как история перекликается с современностью», - подчеркнула она.

Ирина Ткаченко также отметила, что каждый турист и житель СКФО – это потенциальные инвесторы, а задача банков и государственной власти создавать возможности для реинвестирования, чтобы малый бизнес заработав свой небольшой капитал хотел вкладываться в дальнейшее развитие.

После выступления спикеров участники задавали им интересующие их вопросы.

Так, одна из участниц сессии попросила Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова обратить внимание на переработку шерсти.

«Как говорится новая ниша – хорошо забытое старое и необходимо возродить советское наследие легкой промышленности по тканям, учитывая, что в Дагестане сосредоточено большой процент овец, то переработка меха (овчины) будет как никогда актуально. Это положительно скажется и на развитие горных территорий и повлечет за собой дополнительно создание рабочих мест», - сказала она.

Комментируя ее выступление, премьер-министр рассказал, что в Дагестане производится 14,7 тыс. тонн шерсти, что составляет около 27% от общего производимого объема в России.

«Ежегодно около 7 тыс. тонн грубой шерсти поставляется в Белоруссию, Азербайджан, Китай, которая используется для ковроткачества.

В этом году мы запустили инвестиционный проект «Дагшерсть» в Ногайском районе. Проект направлен на создание шерстоперерабатывающего производственного предприятия. У нас будет свой российский топс из дагестанской овечьей шерсти. К концу следующего года планируем уже запустить предприятие», - рассказал Абдулмуслимов.

Напомним, что Кавказская инвестиционная выставка проходила со 2 по 4 мая в городе Минеральные воды. В рамках мероприятия представители республики подписали двухсторонние соглашения с крупными компаниями, приняли участие в круглых столах, дискуссиях и встречах.