Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал участникам КИВ об опыте Дагестана в развитии горных территорий

«Горные регионы Кавказа характеризуются уникальностью природных условий, различием культуры, языка, традиций, религий и менталитета населяющих их народов. Всё это и есть богатство региона. Они критически важны для экономического роста страны. В регионах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено порядка 1700 населенных пунктов – это более половины всех населенных пунктов. В свою очередь горные районы Дагестана занимают 44% территории, здесь проживает треть нашего населения», – констатировал Абдулмуслимов. Премьер-министр региона уверен, что горные территории имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций, решении вопросов продовольственной безопасности, а также в сохранении культурного наследия и самобытности. Кроме того, Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил разработать федеральную госпрограмму развития горных территорий и создать институт горных исследований в структуре РАН. Председатель Правительства РД сообщил, что в Дагестане уже действует программа социально-экономического развития горных территорий. В ее рамках осуществляется субсидирование затрат жителей горной местности на приобретение оборудования для производства пищевой продукции и напитков, на строительство центров для хранения продукции и малогабаритных теплиц, приобретение малогабаритной сельхозтехники, также предусмотрены гранты, покрывающие 95% затрат на закладку садов интенсивного типа. Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил начать формирование горной политики страны с создания при Минэкономразвития РФ рабочей группы по проблемным вопросам этих территорий. Кроме того, премьер-министр РД в рамках выставки сообщил, что в 2023 году в Дагестане появятся новые туристические маршруты, разрабатываемые федеральными туроператорами «Большие перспективы для развития горных территорий Дагестана открылись с развитием туризма. Республика располагает условиями для развития горного, спортивного, экологического, экстремального видов туризма. В последние годы наблюдается значительный рост туристического потока в РД, который в 2022 году вырос в 1,5 раза. В текущем году ожидаем более 2 млн туристов. Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты, в том числе разрабатываемые федеральными туроператорами», – рассказал Председатель Правительства РД. Он также добавил, что с учетом современных веяний в республике необходимо развивать народно- художественные промыслы, а для этого требуется государственная поддержка. Участники выставки также обсудили иные перспективные для развития СКФО отрасли, конкурентоспособность регионов Северного Кавказа в привлечении инвестиций, а инвесторы поделись своими идеями и ожиданиями. Отметим, что выставка проходит под руководством Министерства экономического развития РФ, ее организатором выступает Фонд «Росконгресс», а стратегическим партнером является АО «Кавказ.РФ». Дагестан на выставке представляет большая правительственная делегация во главе с руководителем региона.